ЕДИНСТВО народа – вот наша сила! Вместе к ПОБЕДАМ – вот наш девиз!

30 октября в Кузбассе состоялся региональный многонациональный онлайн-фестиваль «В ГТО мы ЕДИНЫ!», посвященный Дню народного Единства. Цель фестиваля - укрепление дружеских связей между народами, проживающими на территории Кузбасса, гармонизации межнационального общения и взаимопонимания.

В мероприятии приняли участие представители национальных общественных организаций и диаспор практически из всех территориальных образований Кузбасса. Возраст участников команд – от 11до 49 лет.

Участников первого регионального многонационального онлайн-фестиваля «В ГТО мы ЕДИНЫ!» приветствовали министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, Посол ГТО - известный российский тяжелоатлет Евгений Чигишев и начальник отдела развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Кузбассе Лариса Плисова. Они пожелали участникам здоровья, быть сильными, готовыми к дальнейшим спортивным свершениям, удач и выполнять нормативы ГТО только на «отлично».

На торжественной онлайн-церемонии открытия фестиваля представители команд приветствовали друг друга в своих национальных костюмах. Программа фестиваля включала в себя спортивные состязания и творческие конкурсы.

Команду Топкинского муниципального округа представляли 6 участников: Фильченко Милана (III ступень - 11-12 лет), Гоменюк Эдуард (III ступень - 11-12 лет), Нурбаева Мария (VI ступень - 18 - 24 лет), Штер Александр (VI ступень - 25 - 29 лет), Боброва Юлия (VIII ступень - 40 - 44 лет) и Конурбаев Азырбек (VIII ступень - 40 - 44 лет).

Участники состязались в выполнении нормативов комплекса ГТО в своих возрастных ступенях. Среди испытаний – наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; поднимание туловища из положения лежа на спине; прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

В спортивной программе наша команда заняла 21 место. Всего команд - 31.

Участники, показавшие наилучший результат в каждом виде испытания, среди III, VI и VIII возрастных ступеней, среди девочек, мальчиков, женщин и мужчин награждаются дипломами и медалями «Рекордсмен ГТО» от Министерства физической культуры и спорта Кузбасса и Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. Абсолютное первенство у Фильченко Миланы в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу - 54 раза.

В конкурсе фотографий «Национальный колорит в ГТО» лидером стали представители Беловского муниципального района, 2-е место – у команды Топкинского муниципального округа, 3-е – у Березовского городского округа.

Наша многонациональная команда за несколько дней сплотилась и без подготовки показала достойные физические данные, получила хороший заряд бодрости и отличного настроения.

Онлайн-фестиваль прошел с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.