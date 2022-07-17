Единый день фольклора прошел в учреждениях культуры Тяжинского округа

В музее Итатского ГДК в рамках акции «Многоцветье народной культуры» состоялась фольклорная программа «Жить по мудрости народной». Дети узнали о многовековой славянской культуре и ее славных защитниках – богатырях. Под музыкальное сопровождение (попурри народной музыки) детей встретила княжна и поведала про дела ратные, про честь богатырскую, да удаль молодецкую. Узнали ребята, откуда произошло слово «былина», поведали им, как на Руси чтили силу богатырскую и прославляли ее в сказаниях, песнях, пословицах и поговорках.

Также прошла викторина «Что вы знаете о богатырях русских?», затем дети проявили сноровку и отгадали загадки, по ключевым словам-подсказкам восстановили поговорки о смелости, дружбе, взаимовыручке, пропели частушки. Мозговой штурм завершился конкурсом плясунов, где ребятишки проявили свои таланты в хореографии.

Кроме того работники культуры провели фольклорную программу «Сила русская - богатырская», в ходе которой ребята разделились на дружины под руководством воеводы, чтобы показать силушку богатырскую, да удаль молодецкую. Произнесли клятву, в которой обещали бороться честно, друг друга в беде не бросать, дабы недостойными поступками не посрамить земли русской.

Ребята провели разминку «Чья дружина быстрее, расторопнее и ловчее» носили чугуны на ухватах, воду на коромыслах, поучаствовали в испытаниях «Богатырская меткость» и «Богатырская сноровка». После окончания богатырских потешек, участников фольклорной программы пригласили за стол, отведать душистого чая из самовара. Также состоялись две экскурсии «Истоки народной мудрости» и фотосессия в народном стиле «Русская красавица».

В Тяжинском центре национальных культур прошла видео-экскурсия на тему «Народная мудрость». Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних узнали о происхождении ложек, просмотрели видеозапись выступления ансамбля ложкарей. Познакомились ребята и с росписью ложек акварелью. Детям было предложено по представленным образцам самим расписать несколько ложек.