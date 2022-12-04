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Единый день профориентации прошел в Тяжине

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних представители Тяжинского агропромышленного техникума провели беседу «В мире профессий». О востребованных специальностях и профессиях ребятам рассказали мастер производственного обучения Светлана Борисовна Майер и студенты Кристина Тисецкая, Кристина Лапицкая, Валентина Скрыпко, Олеся Шманай и Алексей Шляхтин.
Также в рамках единого областного дня профориентации, посвященного Международному дню инвалидов, для воспитанников СРЦдН с ограниченными возможностями здоровья состоялся мастер-класс «Новогодняя птичка». Его организовали педагог дополнительного образования Антонина Анатольевна Меновщикова и волонтеры отряда «Ритмы сердца» Тяжинского агропромышленного техникума. Встреча завершилась чаепитием, студенты угостили ребят ароматной выпечкой, приготовленной участниками кулинарного кружка «Вкусняшки».

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/12/2022
Образование
Тяжин

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