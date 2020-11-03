ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам будет назначаться автоматически

С 28 июля текущего года* ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. То есть им больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно. В Кемеровской области проактивно ЕДВ уже назначена 2775 жителям региона.
Выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Беззаявительно ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом (не ранее, чем 28.07.2020), и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии). С начала 2020 года по сведениям ФРИ в Кемеровской области назначено 4956 пенсий по инвалидности для граждан региона.
Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.
Благодаря дистанционному оформлению пенсии по инвалидности от самого человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется.
*Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 327н. Начало действия документа – 28.07.2020 г.
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