Екатерина Дынник из Междуреченска завоевала «золото» на турнире по боксу в Сербии

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В сербской Суботице прошел 35-й международный турнир по боксу The Golden glove of Vojvodina (AIBA). В этих престижных соревнованиях участвовали около 100 боксеров из 20 стран.
13 августа в финальном бою в весовой категории до 64 кг Екатерина Дынник одержала уверенную победу над соперницей из Болгарии Аслыхан Мехмедовой, которой месяц назад уступила в финале первенства Европы.
Кроме Дынник копилку российской сборной золотыми медалями пополнили еще пять спортсменок.
16/08/2017
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