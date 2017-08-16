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Екатерина Дынник из Междуреченска завоевала «золото» на турнире по боксу в Сербии

В сербской Суботице прошел 35-й международный турнир по боксу The Golden glove of Vojvodina (AIBA). В этих престижных соревнованиях участвовали около 100 боксеров из 20 стран.

13 августа в финальном бою в весовой категории до 64 кг Екатерина Дынник одержала уверенную победу над соперницей из Болгарии Аслыхан Мехмедовой, которой месяц назад уступила в финале первенства Европы.

Кроме Дынник копилку российской сборной золотыми медалями пополнили еще пять спортсменок.

Спорт
Междуреченск
kuzbassnews.ru
16/08/2017
Спорт
Междуреченск
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Новости Кузбасса

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