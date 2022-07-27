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Экипаж Росгвардии разыскал без вести пропавшего кузбассовца

 В Анжеро - Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии разыскали и вернули домой местного жителя.

В вечернее время росгвардейцы, патрулируя улицу Ленина, около городского торгового центра заметили мужчину, подходящего по описанию из ранее переданной ориентировки. Разыскиваемым оказался 48-летний местный житель.

 По предварительной информации, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Родственница не могла выйти на связь с горожанином около недели и обратилась за помощью к правоохранителям. Выяснилось, что разыскиваемый находился все это время у своих друзей.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину инициаторам розыска.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
27/07/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск

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