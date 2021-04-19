Экипаж Росгвардии разыскал двоих подозреваемых в имущественных преступлениях

В Топках экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршрутах патрулирования обнаружил и задержал двоих рецидивистов, которые похитили у граждан смартфон и микроволновую печь.

В вечернее время в ходе патрулирования улицы Революции росгвардейцы задержали подходящего под описание подозреваемого в имущественном преступлении. Им оказался ранее судимый за кражи, грабеж, неправомерное завладение транспортным средством и причинение среднего вреда здоровью 56-летний кузбассовец. По предварительной информации, мужчина в гостях у знакомой, воспользовавшись моментом, похитил смартфон хозяйки жилища, после чего скрылся и сбыл имущество в ломбарде.

Спустя время топкинский экипаж Росгвардии при патрулировании той же улицы заметил прохожего, схожего по приметам с описанием из ранее полученной ориентировки. Мужчина был задержан для проверки информации. Им оказался судимый за кражу 36-летний местный житель, находящийся в розыске. По предварительной информации, подозреваемый похитил у сестры микроволновую печь с целью дальнейшей перепродажи.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.