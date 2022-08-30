Экипаж Росгвардии задержал дебошира, повредившего припаркованные авто

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 36-летнего местного жителя в неадекватном состоянии, который повредил чужие машины.

В вечернее время по проспекту Притомскому к росгвардейцам обратился местный житель, который пояснил, что во дворе многоквартирного дома неизвестный бьет по автомобилям. Около многоквартирного дома стражи правопорядка обнаружили поврежденный транспорт, а также злоумышленника, который при виде патруля Росгвардии попытался скрыться. Росгвардейцы задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Задержанным оказался 36-летний ранее не судимый местный житель.

По предварительной информации, горожанин в неадекватном состоянии нанес несколько ударов ногами и руками по припаркованным машинам, повредив боковую дверь, зеркало и заднюю фару.

Задержанный не пояснил причину своего поступка. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира правоохранителям. Сумма ущерба устанавливается.

Фото: Росгвардия