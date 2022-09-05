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Экипаж Росгвардии задержал подозреваемого в квартирной краже

 В Тяжине при участии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии был задержан похититель чужой одежды.

В дневное время к правоохранителям обратилась за помощью 43-летняя сельчанка, которая рассказала, что обнаружила пропажу нового камуфлированного костюма.

 Совместно с участковым уполномоченным полиции росгвардейцы выяснили местонахождение подозреваемого 20-летнего тяжинца, который находился в квартире по улице Профилакторий. При задержании молодой человек был одет в похищенный камуфлированный костюм. По предварительной информации, злоумышленник воспользовался отсутствием хозяйки квартиры, нашел спрятанный ключ и проник в жилище, из которого похитил мужскую одежду.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее неоднократно судимого за кражи местного жителям задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возращено владелице.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/09/2022
Происшествия
Тяжин
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