Экипаж Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил велосипед

В Белове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали разыскиваемого злоумышленника, похитившего велосипед стоимостью 15 000 рублей.

В ночное время росгвардейцы получили сигнал о подозрительном молодом человеке в общежитии по улице Чкалова, который пытался продать велосипед. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили подозреваемого, а в подъезде похищенный транспорт. Росгвардейцы задержали горожанина для выяснения обстоятельств. Им оказался 25-летний ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков местный житель. Кроме этого, в ходе проверки личности стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник находится в розыске за мошенничество.

По предварительной информации, молодой человек ранее похитил из многоэтажки по улице Беловской велосипед жителя дома. Кроме этого, задержанный может быть причастен к грабежу смартфона стоимостью более 14 000 рублей из городского ломбарда.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса в целях сохранности личного имущества рекомендует владельцам велосипедов не оставлять свои транспортные средства без присмотра. На велопарковках, в подъездах и магазинах следует пристегивать байк надежным замком к ограждению, перилам или иным прочным металлическим конструкциям. Не доверяйте присмотр за техникой незнакомцам.

Фото: Росгвардия