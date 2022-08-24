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Экипаж Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил велосипед

 В Белове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали разыскиваемого злоумышленника, похитившего велосипед стоимостью 15 000 рублей.

В ночное время росгвардейцы получили сигнал о подозрительном молодом человеке в общежитии по улице Чкалова, который пытался продать велосипед. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили подозреваемого, а в подъезде похищенный транспорт. Росгвардейцы задержали горожанина для выяснения обстоятельств. Им оказался 25-летний ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков местный житель. Кроме этого, в ходе проверки личности стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник находится в розыске за мошенничество.

 По предварительной информации, молодой человек ранее похитил из многоэтажки по улице Беловской велосипед жителя дома. Кроме этого, задержанный может быть причастен к грабежу смартфона стоимостью более 14 000 рублей из городского ломбарда.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса в целях сохранности личного имущества рекомендует владельцам велосипедов не оставлять свои транспортные средства без присмотра. На велопарковках, в подъездах и магазинах следует пристегивать байк надежным замком к ограждению, перилам или иным прочным металлическим конструкциям. Не доверяйте присмотр за техникой незнакомцам.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
24/08/2022
Происшествия
Белово
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