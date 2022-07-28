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Экипаж Росгвардии задержал злоумышленницу, которая ранила новокузнечанина ножом

 В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, нанесшую ножевое ранение своему 29-летнему супругу.

В утреннее время в течение нескольких минут росгвардейцы прибыли к многоквартирному дому по улице Косыгина. На улице экипаж Росгвардии обнаружил мужчину с признаками ножевого ранения. Стражи правопорядка задержали подозреваемую для дальнейшего разбирательства. Ею оказалась 30-летняя ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью местная жительница.

 Предварительно установлено, что после совместного распития спиртных напитков между супругами произошла ссора. В ходе конфликта новокузнечанка схватила со стола кухонный нож и ударила мужчину в левую ногу. Потерпевший сразу же сообщил о происшествии правоохранителям, а также вызвал бригаду медиков.

 Местный житель был госпитализирован. Подозреваемую росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото:  Росгвардия

 

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/07/2022
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