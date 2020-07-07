Экипажем Росгвардии в Кемерове задержан подозреваемый в нападении на медиков скорой помощи

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу задержали 34-летнего уроженца Алтайского края, который в состоянии алкогольного опьянения на улице Пролетарская областного центра напал на медицинских работников.

По предварительной информации, бригаду медиков вызвали местные жители, обнаружив во дворе своего дома неизвестного в бессознательном состоянии. Прибывшие медицинские работники оказали ему помощь, после чего мужчина устроил дебош. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали правоохранителям.

На территории Кемеровской области кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств.

В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.