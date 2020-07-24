Экоцентр «Кузнецкого Алатау» объявляет акцию «В гости к лисичкам»

Лисенок, доставленный несколько дней назад в экоцентр жителями поселка Трудармейский, постепенно идет на поправку. Маленького хищника регулярно навещают ветеринары. Вот и вчера лисенку обработали раны, а заодно – поставили укол от бешенства. Как известно, лисицы – одни из главных разносчиков бешенства, поэтому подобную прививку стоит делать животным хотя бы в целях профилактики.

В целом можно сказать, что лисенок крепчает и смелеет на глазах. У него хороший аппетит – ест несколько раз в день, а поведение уже не такое робкое. Сейчас животному необходимо усиленное витаминизированное питание, поэтому , вдохновившись откликом людей в акции «Подари Тимоше праздник», сотрудники экоцентра запускают акцию «В гости к лисичкам». Любой желающий может оказать помощь заповеднику в содержании лисиц (а их уже две).

Принцип акции прост: вы дарите лисичкам подарок, а экоцентр дарит вам бесплатный вход в экологический центр. В качестве подарка можно принести: сырое мясо, суповой набор, сухой корм для собак, косточки. Ваша помощь не останется незамеченной и пойдет на благо животным.

Заповедник «Кузнецкий Алатау» выражает благодарность всем гостям экологического центра, кто помогает животным!