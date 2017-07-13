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«ЭКОдесант» обнаружил в Берёзовском незаконный полигон ТБО

В Березовском активисты из числа экологов, общественников, журналистов, специалистов отдела мониторинга окружающей среды побывали на закрытом полигоне ТБО с целью проверить жалобы местных жителей на разрастающиеся размеры полигона.
Несмотря на то, что завалы бытовых и строительных отходов фактически есть (площадь 5 га), юридически полигона не существует. У объекта нет лицензии, а значит он не законный.
Как отметил главный специалист отдела мониторинга окружающей среды областного Комитета природных ресурсов Андрей Волков, если у полигона нет действующих документов и лицензии, значит это обычная несанкционированная свалка. «И теперь, к сожалению, это головная боль  муниципалитета, который должен ее убрать. Крайний срок для устранения – 1 октября этого года», подчеркнул Волков.
Власти города уже нашли решение проблемы. В будущем планируется строительство крупного современного завода по переработке ТБО, который сможет обслуживать вывоз мусора с нескольких городов севера Кузбасса и осуществлять вторичную утилизацию. Реализация этого масштабного проекта принесет дополнительные налоговые отчисления в местный бюджет, создаст новые рабочие места и позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. Стоимость такого проекта 1 млрд 200 млн рублей.

Экология
Березовский
kuzbassnews.ru
13/07/2017
Экология
Березовский
Новости Кузбасса

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