Экологическая акция в Георгиевке

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на 13 июня По данным Гидрометцентра, днём температура воздуха в регионе поднимется до +20–25 градусов Цельсия...

В ГИБДД рассказали о состоянии кемеровского мотоциклиста, которого сбил Mercedes В субботу, 10 июня, на пересечении проспекта Ленина и улицы Терешковой мотоциклист стал жертвой...

МЧС: штормовой ветер и град обрушатся на Кузбасс в субботу Град и штормовой ветер обрушатся на Кемеровскую область уже десятого июня текущего года. Об этом...