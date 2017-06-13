Экологическая акция в Георгиевке

Участники клуба «Экотопик» Георгиевской сельской библиотеки Тяжинского района провели экологическую акцию «Цветами улыбается Земля».
Библиотекарь Евгения Николаевна Нестерович провела для ребятишек викторину «Цветы нашего сада». Король и Королева цветов пригласили детей в игру «Я садовником родился». Затем участники экологической акции высадили цветы на клумбах сельского клуба и детского сада.
В результате акции было высажено и роздано населению более ста кустов рассады астры, львиного зева, агератума, а также семена эшольции и настурции, собранные на своих клумбах.
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