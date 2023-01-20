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Экологическая деятельность «Южного Кузбасса» отмечена на областном уровне

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») получила награды по итогам межрегиональных и областных мероприятий, проведенных в рамках общероссийского экологического проекта. Предприятию вручили два благодарственных письма и диплом победителя.

В Кемерове подвели итоги акции «Дни защиты от экологической опасности - 2022», в рамках которой ежегодно проходят природоохранные конкурсы и мероприятия.

По итогам года «Южный Кузбасс» признан победителем областного конкурса «Эколидер» в номинации «Предприятие». Диплом вручен за активную работу по обеспечению экологического благополучия и повышению уровня экокультуры населения.

Компания получила благодарственное письмо участника регионального конкурса «Экологически открытая горно-металлургическая компания Кузбасса» за раскрытие информации в области природоохранной работы.

За активную работу в рамках «Дней защиты от экологической опасности» по обеспечению экологического благополучия и повышению уровня экологической культуры населения региона благодарственные письма вручены работникам угольной компании: начальнику отдела по экологической безопасности Дмитрию Шатилову, ведущему специалисту по экологической безопасности Оксане Суходоловой, главному инженеру разреза «Красногорский» Игорю Коваленко. 

«Ранее по итогам городских экопроектов «Южный Кузбасс» был отмечен несколькими наградами, в том числе в номинации «Самая активная угольная компания». Мы успешно реализуем запланированный комплекс природоохранных программ, направленных на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Это обеспечивает нам признание работы в области экологии и на региональном уровне», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 Фото: ПАО «Южный Кузбасс».

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kuzbassnews.ru
20/01/2023
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