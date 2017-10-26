Экологические акции в Итате

В Кузбассе приняли закон о развитии индустриальных парков Депутаты облсовета приняли закон Кемеровской области «О развитии индустриальных (промышленных)...

Водитель Lexus чуть не устроил ДТП с «Волгой» на встречке в Кемерово Отмечается, что в результате этого он чуть не спровоцировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Водителей Кемерова предупреждают об ухудшении погоды В городе Кемерово в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий.