Экологические акции в Итате

В поселке Итатский Тяжинского района прошли акции «Чистый поселок» и «Чистый двор».
Подростки из волонтерской организации «Союз сердец» Итатской средней школы раздавали листовки на улице, в магазинах, в Доме культуры и библиотеке. Школьники рассказали землякам о проводимых экологических акциях и вручили буклеты.
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