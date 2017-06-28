Экологический десант

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Здоровью новокузнечан угрожает ливневая канава на дороге В Новокузнецке на дороге образовалась ливневая канава, из-за которой могут пострадать местные...

На вооружение ЦВО поступили несколько десятков гаубиц «Мста-С» Новые самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» получены в рамках гособоронзаказа соединением Центрального...