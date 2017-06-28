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Экологический десант

В деревне Изындаево Тяжинского района прошла познавательно-игровая программа «Экологический десант спешит на помощь!»
Работники Изындаевского сельского Дома культуры пригласили детей помочь лесным обитателям. Участвуя в различных конкурсах ребятишкам нужно было преодолеть "брус", огородить муравейник, потушить огонь, собрать мусор. Все участники конкурсов успешно справились с заданиями и были награждены сладкими призами.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/06/2017
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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