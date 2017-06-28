В деревне Изындаево Тяжинского района прошла познавательно-игровая программа «Экологический десант спешит на помощь!»
Работники Изындаевского сельского Дома культуры пригласили детей помочь лесным обитателям. Участвуя в различных конкурсах ребятишкам нужно было преодолеть "брус", огородить муравейник, потушить огонь, собрать мусор. Все участники конкурсов успешно справились с заданиями и были награждены сладкими призами.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Злоумышленница рассказала своей жертве, что на её семье есть родовое проклятье, которое снять можно...
|
В Новокузнецке на дороге образовалась ливневая канава, из-за которой могут пострадать местные...
|
Новые самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» получены в рамках гособоронзаказа соединением Центрального...
|
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев «рвется на работу», и его останавливают лишь требования...