Экологический марафон «Zубочистка» стартует в районе Поднебесных Зубьев

В течение трех днейс 7 по 9 июля более 160 кузбассовцев - волонтеров, представителей молодежи крупных компаний, студентов, будут убирать мусор на основных туристических маршрутах в районе Поднебесных зубьев, прилегающих к государственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау».

Также в рамках марафона запланированы восхождение на горные пики, сплавы по рекам, посещение местных природных достопримечательностей.

Открытие экомарафона состоится 7 июля в 14 час. на станции «Лужба».

