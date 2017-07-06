Экологический марафон «Zубочистка» стартует в районе Поднебесных Зубьев

В течение трех днейс 7 по 9 июля более 160 кузбассовцев - волонтеров, представителей молодежи крупных компаний, студентов, будут убирать мусор на основных туристических маршрутах в районе Поднебесных зубьев, прилегающих к государственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау».
Также в рамках марафона запланированы восхождение на горные пики, сплавы по рекам, посещение местных природных достопримечательностей.
Открытие экомарафона состоится 7 июля в 14 час. на станции «Лужба».
06/07/2017
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