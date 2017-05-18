Экологический проект тяжинских студентов

В рамках Года экологии силами студенческого актива Тяжинского агропромышленного техникума разработан экологический проект «Живи родник».
В поселке Тяжинский по улице Куйбышева ребята обнаружили заброшенный родник. Согласно первого этап проекта студенты под руководством педагога дополнительного образования Михаила Петровича Коростелева с энтузиазмом взялись за дело и очистили территорию вокруг родника. В рамках второго этапа проекта студенты проведут работу по его обустройству.
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