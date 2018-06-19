Экс-гендиректор Кузбасского технопарка обвиняется в растрате

Результаты прокурорской проверки показали, что бывший гендиректор Кузбасского технопарка с 9 по 30 декабря 2015 года похитил 5,3 млн. руб., принадлежащие бюджету Кемеровской области. Средства были предоставлены в качестве субсидии на реализацию мероприятий инновационной программы. Директор заключил фиктивный договор на якобы выполненные работы по настройке и калибровке оборудования, подписал акт о приемке, и оплатил несуществующие услуги

В июне 2017 года было возбуждено уголовное по признакам растраты в особо крупном размере.

В настоящее время прокурор Рудничного района Кемерово утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд.