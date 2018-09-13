Эксклюзивные показы комедии «Клуб «Школа» в Кузбасскино

Эксклюзивные показы с 13 по 19 сентября подростковой комедии «Клуб «Школа» (18+) в обновленном кинозале «Альтернатива».

В центре сюжета находится парень по имени Лиам. Ему, как и любому подростку нужна свобода, а если ее ограничивать, пусть даже и из большой любви, это может иметь не самые приятные последствия. Клэр - ярая противница современной системы образования, своего единственного сына обучала самостоятельно, на дому. Впереди его ждет поступление в Кембридж. Но сначала он должен сдать выпускные экзамены в общеобразовательной школе. Мать усиленно готовит его к экзаменам и уверена, что ее сын отлично справится. Лиам впервые в жизни оказывается в школе. Ему некомфортно в обществе таких же молодых ребят - его единственным другом является мама. Он с легкостью сдает тесты и уже готов отпраздновать успешное окончание школы. Но сразу после экзаменов Лиам замечает симпатичную девушку Анастасию. Лиам влюбляется с первого взгляда. Он врывается в экзаменационный класс и заменяет ответы тестов, чтобы завалить тестирование, и получить возможность обучаться в одной школе с прекрасной Анастасией. Клэр приходится признать, что ее сын повзрослел и теперь его голову занимают мысли не только об учебе. Однако мамашу это вовсе не устраивает.

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