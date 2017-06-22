Экскурсионный маршрут по реке Мрас-Су разработали в Мысках

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Маршрут рассчитан на три часа. За это время туристы на лодках, с остановками, преодолеют порядка 25 км.
От пос. Чувашка к «Холодному ключу», далее к пос. Тоз и обратно в Чувашку.
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