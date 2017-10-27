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Эксперимент по самоуправлению в детсадах Тяжина

В детских садах поселка Тяжинский впервые прошел День самоуправления.
По замыслу организаторов (управление образования и отдел молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района) экспериментальная площадка будет способствовать повышению статуса дошкольного учреждения и профессии воспитателя.
В День самоуправления 18 учащихся школ районного центра получили возможность поработать с воспитанниками детских садов. Ребята заблаговременно получили допуск к работе с детьми и обсудили с воспитателями свои разработки. Школьники попробовали себя в качестве инструкторов по физической культуре и воспитателей.
Подростки помогли поднять малышей после обеденного сна, накрыли столы и накормили ребятишек. Юные сотрудники детсадов проводили спортивные эстафеты, игровые программы по русским народным сказкам, разгадывали познавательные кроссворды, беседовали с детьми о кукольном театре, природе и планете Земля.
Экспериментом уже заинтересовались в школах и детсадах городских и сельских поселений Тяжинского района. В следующем году они намерены внедрить у себя новаторский опыт самоуправления в дошкольных образовательных учреждениях.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/10/2017
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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