Эксперименты со светом от профессионалов: кузбасские энергетики «зажгли» фестиваль энергосбережения креативом и творчеством

В рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче специалисты филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» организовали масштабную интерактивную площадку по энергобезопасности, которую в течение дня посетили более 1000 кузбассовцев.

Современные технологии и новейшее оборудование, квадрокоптеры, «наблюдающие» за происходящим с высоты птичьего полета, эксперименты, поражающие воображение и детей, и взрослых - интерактивная зона филиала Кузбассэнерго-РЭС на фестивале энергосбережения стала центром притяжения для горожан, а для детей и подростков «мобильной станцией», которая, буквально со скоростью света, доступно и интересно могла каждому передать главные правила электробезопасности.

Профессор Лампочкин в своей импровизированной аудитории вел интереснейшую лекцию и демонстрировал опыты в течение пяти часов, каждый раз собирая аншлаг из юных зрителей. Родители искренне удивлялись, откуда у профессора столько энергии? Не иначе, на батарейках работает!

«Не могли пройти мимо такой яркой палатки и обаятельного Лампочкина - рассказывает Ирина Чегодаева. – Пока старший ребенок принимал участие в викторине и, затаив дыхание, наблюдал за экспериментами, младший с удовольствием общался с неподражаемым Вольтиком и позировал мне на камеру. Помимо важных знаний и впечатлений нам еще и подарки вручили. Очень важно, что зона Кузбассэнерго-РЭС рассчитана не только на развлечения, но и на обучение детей. Оставила здесь ребенка на 15 минут и забрала уже полностью «заряженного» знаниями».

Эксперименты на контрасте со светом и темнотой приводили в восторг даже взрослых. Очередь в эксклюзивную зону для фото в стиле «Фризлайт» не заканчивалась до самого вечера. Участники фестиваля сделали необычные снимки и получили на память фото с логотипом компании.

Масштабный фестиваль энергосбережения плодотворно прошел не только для кузбассовцев, но и для самих энергетиков. В рамках фестиваля специалисты филиала «МРСК Сибири» - Кузбассэнерго-РЭС стали абсолютными победителями в двух номинациях: «Лучший проект по внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии на розничном рынке в индивидуальных домовладениях» и « Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии».