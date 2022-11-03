Эксперт из Росгвардии рассказал, как уберечь дачное имущество от злоумышленников

В Кемерове в интервью областному телеканалу ГТРК «Кузбасс» заместитель начальника кемеровского филиала вневедомственной охраны региональной Росгвардии подполковник полиции Виталий Будников рассказал телезрителям, как обезопасить свое имущество владельцам дачных участков.

Подполковник отметил, что в связи с окончанием дачного сезона оставленное без присмотра имущество становится уязвимым для посягательств злоумышленников. Приглашенный эксперт отметил, что владельцам важно установить технические средства с целью профилактики возможных противоправных действий. Входные двери, окна и балконы всегда были уязвимыми местами, поэтому их укрепление является основным в вопросах имущественной безопасности.

Кроме того, Виталий Будников подчеркнул, что злоумышленники реже обращают внимание на участки, на которых есть следы проживания собственника: следы транспорта, очищенный с территории снег и другие признаки, чем на те объекты, которые остаются без присмотра долгое время. В большинстве случаев квартирные кражи совершаются, когда злоумышленники точно знают об отсутствии хозяев дома.

В ходе интервью Виталий Владимирович рассказал, что в настоящий момент в целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия