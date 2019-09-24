Новости Кузбасса

24 сентября эксперты под председательством заместителя руководителя Людмилы Ланцман собрались в Кемеровском УФАС России на заседании совета по рекламе. Они обсудили возможность вступления в федеральную саморегулируемую ассоциацию, а также растяжку одного из ресторанов быстрого питания в Новокузнецке.

В начале встречи присутствующие, общаясь по видеоконференцсвязи с коллегами из СРО «Рекламный совет», говорили о возможности вступления в ассоциацию экспертов.

Основной вопрос заседания – спорная реклама Бургер Кинга. Поводом для обсуждения стало обращение новокузнечанина, который не получил бесплатное подарочное пиво, поскольку не разглядел информацию, указанную в растяжке под центральным выставочным табло. Согласно этой рекламе участвовать в акции можно было только после оплаты на кассе, а не через терминал самообслуживания.

Большинство экспертов согласились, что шрифт в рекламе был нечитаемым. Итоги голосования войдут в материалы дела, которое Кемеровское УФАС России возбудило в отношении Бургер Кинг в июне 2019 года. Рассмотрение назначено на 25 сентября.

Экспертный совет по рекламе при Кемеровском УФАС России был создан еще в 2016 году в целях повышения эффективности государственного надзора соблюдения законодательства Российской Федерации о рекламе. Его основная задача – экспертная оценка содержания спорной рекламы и воздействия на потребителей.