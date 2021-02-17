Эксплуатация жительницей Мариинска неисправной печи бани привела к пожару у соседей

В результате пожара, произошедшего осенью 2019 года при эксплуатации неисправной печи бани с отсутствующим искрогасителем дымовой трубы, на участке соседней усадьбы огнём была повреждена надворная постройка.

Изначально сумма ущерба составляла около 245 тысяч рублей, которую собственница бани в добровольном порядке возмещать отказалась, в связи с чем хозяйка повреждённой огнём надворной постройки обратилась в суд с требованием взыскания стоимости восстановительного ремонта.

В Мариинский городской суд Кемеровской области обратилась местная жительница с исковыми требованиями взыскания стоимости восстановительного ремонта надворной постройки с целью возмещения ущерба, причинённого вследствие пожара.

При рассмотрении дела судом было установлено, что истцу на праве собственности принадлежит надворная постройка, состоящая из трёх помещений общей площадью 60,72 кв.м., расположенная во дворе её жилого дома. Данная надворная постройка была повреждена огнём в результате пожара, произошедшего в конце сентября 2019 года по вине соседки, которая в нарушение Правил противопожарного режима эксплуатировала неисправную печь бани, не оборудованную искрогасителем, что явилось причиной возникновения пожара. Согласно заключению об оценке, рыночная стоимость восстановительного ремонта повреждённой надворной постройки составила около 245 тысяч рублей.

Соседка, по вине которой произошёл пожар, в судебном заседании не согласилась со стоимостью ущерба, считая его завышенным, и настаивала на проведении независимой судебной экспертизы.

Хотя истец и её представитель возражали против назначения экспертизы, считая, что в деле уже имеется надлежащее доказательство стоимости восстановительного ремонта, суд в целях более полного, объективного и всестороннего разрешения возникшего спора назначил требуемую ответчиком судебную оценочную экспертизу, поручив её производство экспертам федерального бюджетного учреждения «Кемеровская лаборатория судебной экспертизы» Минюста России.

И экспертиза показала, что стоимость восстановительного ремонта повреждённой надворной постройки составила не 244 796 рублей, а 310 324 рубля в уровне цен сентября 2020 года.

В результате с ответчика (с учётом увеличения заявленных истцом требований) суд взыскал в возмещение ущерба, причинённого вследствие пожара, 310 324 рубля, а также судебные расходы в размере около 15 тысяч 600 рублей.

Также суд взыскал суд в пользу экспертного учреждения, проводившего экспертизу, расходы за её проведение в размере 28 тысяч 728 рублей.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение суда без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев