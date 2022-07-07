Экспорт из Кемеровской области-Кузбасса

По итогам 1 полугодия 2022 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 79 партий экспортной продукции, в т.ч. 863,8 тонн кормов и кормовых добавок в Литву и Монголию; 290,68 тонн мороженого в Монголию; 3722,8 тыс.штук яйца куриного пищевого в Монголию и 22,44 тонны сырья животного происхождения (рога северного оленя, сухие хвосты и пенисы марала) в Китай, таких крупнейших предприятий - экспортёров Кузбасса, как ООО «Производственная компания «Рассвет», ООО «Новокузнецкий мелькомбинат», АО «Кузбасская птицефабрика», АО «Новокузнецкий хладокомбинат» и ООО «Агровэй».

По сравнению с аналогичным периодом за 2021 год наблюдается снижение экспорта в Монголию кормов и кормовых добавок на 2540,52 тонны и мороженого на 159,07 тонн. Однако в 2022 году Кузбасс вышел на регулярные поставки жмыха соевого кормового в Литву, существенно увеличился экспорт в Монголию яйца куриного пищевого на 2613,2 тыс. штук и сырья животного происхождения на 22,04 тонны в Китай.

На сегодняшний день торговые отношения с иностранными партнерами являются важным элементом внешнеэкономической деятельности Кузбасса и в целом источником роста экономики нашей страны.

Нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.