Экспорт из России мелких домашних животных

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с начала 2023 года на территории Кемеровской области – Кузбасса досмотрено 27 голов мелких домашних питомцев (кошек и собак), которые выезжали с владельцами в зарубежные страны: Германию, Черногорию, Доминиканскую Республику, Таиланд, Сербию, Израиль и др. страны. Перед оформлением экспортных сертификатов животные проходят клинический осмотр в субъектовых ветеринарных службах Кемеровской области с внесением отметки в ветеринарный паспорт на питомца.

После проверки документов на животных (ветеринарных паспортов, ветеринарных сертификатов формы №1, тестов на антитела к бешенству и др.), проведение визуального осмотра и идентификации животных и ветеринарных паспортов принято решение о выпуске животных за границу.