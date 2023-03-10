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Экспорт из России мелких домашних животных

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с начала 2023 года на территории Кемеровской области – Кузбасса  досмотрено 27 голов мелких домашних питомцев (кошек и  собак), которые выезжали с владельцами в зарубежные страны:   Германию,  Черногорию, Доминиканскую Республику,  Таиланд,   Сербию,  Израиль и др. страны. Перед оформлением экспортных сертификатов животные проходят клинический осмотр в субъектовых ветеринарных службах Кемеровской области с внесением отметки в ветеринарный паспорт на питомца.

После проверки документов на животных (ветеринарных паспортов, ветеринарных сертификатов формы №1, тестов на антитела к бешенству и др.), проведение визуального осмотра и идентификации животных и ветеринарных паспортов принято решение о  выпуске животных за границу.

 

Общество
kuzbassnews.ru
10/03/2023
Общество

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