Экспорт кедрового ореха в Китай из Кузбасса

Из Кузбасса отправлена первая партия кедровых орехов в Китай под контролем специалистов территориального Управления Россельхознадзора.

Предприятия экспортеры, хранители, производители орехов, заинтересованные в экспорте в КНР, с целью исполнения приказа Главного таможенного управления Китайской Народной Республики № 248, с 1 января 2022 года должны быть зарегистрированы в системе CIFER.

ООО «Кедр Экспорт» выполнило все условия ГТУ КНР и успешно прошло регистрацию в системе CIFER. В феврале 2023 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведен досмотр подкарантинной продукции, отобраны образцы проб от партии кедрового ореха общим весом 20 тонн и направлены в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных испытаний, партия соответствовала требованиям безопасности Евразийского экономического союза и фитосанитарным требованиям КНР, 1 марта 2023 оформлен фитосанитарный сертификат.

Обновлённый перечень российских предприятий — производителей кедровых орехов можно найти на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Экспорт/Импорт.Китай» либо по ссылке: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/importexport/china.