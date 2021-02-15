Экспорт лесоматериалов из Кузбасса в 2020 году

За 2020 год должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу для отгрузки лесоматериалов на экспорт из Кемеровской области - Кузбасса выдано 2297 фитосанитарных сертификата, что на 19 % меньше в сравнении с 2019 годом.

Всего досмотрено и сертифицировано 108,436 тыс. м3 лесопродукции, основной объем экспорта лесоматериалов составляют пиломатериалы 107,816 тыс. м3.

Большая часть лесоматериалов отгружалась в Китай 98,910 тыс. м3. Также лесоматериалы экспортировались в Узбекистан 1,9 тыс. м3, Вьетнам 3,6 тыс. м3, Киргизию 3 тыс. м3, Таджикистан 0,686 тыс. м3 и другие страны.

В отношении каждой партии продукции проведен фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных организмов в ФГБУ «Кемеровская МВЛ».

При досмотре лесоматериалов в 9 случаях выявлены карантинные объекты такие как – усачи рода Monochamus и уссурийский полиграф, объем зараженной подкарантинной продукции составил 3391,35 м3. Предприятия, допустившие нарушение законодательства РФ в области обеспечения карантина растений привлечены к административной ответственности. Зараженная подкарантинная продукция переработана способом обеспечивающим лишение карантинных объектов жизнеспособности.