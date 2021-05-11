Экспорт образцов натурального мёда в Японию и Арабские Эмираты из Кемеровской области-Кузбасса

Япония является крупнейшим мировым импортёром мёда после Китая, Германии и США. Особенно в Японии ценятся светлые сорта мёда.

В этом году сразу три японских компании и одна компания из Дубая проявили свой интерес к натуральному сибирскому мёду кузбасского пчеловода. Производитель представляет на экспорт цветочный мёд, в составе которого соединяются нектар и пыльца таких цветущих растений, как эспарцет посевной, клевер луговой, дягель, фацелия пижмолистная, василёк шероховатый и других медоносных растений.

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрены образцы натурального цветочного мёда, экспортируемые в Японию и Объединённые Арабские Эмираты, оформлены ветеринарные сертификаты установленного образца.

Качество и безопасность мёда подтверждены лабораторными исследованиями продукции в ФГБУ «Кемеровская МВЛ», качественный и количественный состав пыльцевых зёрен определён в лаборатории микологического и бактериологического анализа пищевых продуктов «Сибирский научно-исследовательский и технологический институт переработки сельскохозяйственной продукции СИБНИТИП СФНЦА РАН».

Нарушений ветеринарного законодательства РФ не выявлено.