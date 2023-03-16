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Экспорт подкарантинной продукции в страны Евросоюза с территории Кузбасса

С начала года из Кузбасса в страны Евросоюза было экспортировано 588,976 тн. и 2,8 м3  подкарантинной продукции.

Основу экспорта составили жмых соевый, горох продовольственный, кедровые орехи и пиломатериалы из древесины хвойных пород. Подкарантинная продукция отгружалась в Латвию, Польшу и Германию.

Экспорт гороха по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 43 % и составил 404,8 тн., а экспорт кедровых орехов уменьшился на 41 % и составил 12,096 тонн.

В ходе досмотра и лабораторных исследований, отобранных образцов продукции наличия карантинных объектов не выявлено. По результатам контрольных мероприятий оформлены фитосанитарные сертификаты, подтверждающие карантинную безопасность грузов

Общество
kuzbassnews.ru
16/03/2023
Общество
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