Экспорт в Монголию из Кемеровской области-Кузбасса

За текущий месяц 2021 г. сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу досмотрено 12 партий поднадзорной продукции, из них 583,2 тыс.шт. яйца куриного пищевого, 102,26 тонн мороженого и 20 тонн пшеничных гранулированных отрубей для экспорта в Монголию автомобильным транспортом.

Каждая партия экспортируемой продукции исследована в ГБУ «Новокузнецкая РВЛ» и ФГБУ «Кемеровская МВЛ» на показатели качества и безопасности. При погрузке сотрудниками Управления проведена фотофиксация санитарного состояния транспортных средств и транспортной маркировки продукции, осуществлён контроль температурного режима и оформлены ветеринарные сертификаты установленного образца.

Нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.