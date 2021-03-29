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Экспорт в Монголию из Кемеровской области-Кузбасса

За текущий месяц 2021 г. сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу досмотрено 12 партий поднадзорной продукции, из них 583,2 тыс.шт. яйца куриного пищевого, 102,26 тонн мороженого и 20 тонн пшеничных гранулированных отрубей для экспорта в Монголию автомобильным транспортом.

Каждая партия экспортируемой продукции исследована в ГБУ «Новокузнецкая РВЛ» и ФГБУ «Кемеровская МВЛ» на показатели качества и безопасности. При погрузке сотрудниками Управления проведена фотофиксация санитарного состояния транспортных средств и транспортной маркировки продукции, осуществлён контроль температурного режима и оформлены ветеринарные сертификаты установленного образца.

Нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
29/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

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