Экспорт в Монголию из Кемеровской области-Кузбасса

С наступлением тепла из Кузбасса увеличился экспорт мороженого в Монголию. Так, в мае 2021 г. он составил 130,94 тонн, что почти на 50 тонн больше, чем в предыдущем месяце.

Кроме того, сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу досмотрено 10 партий поднадзорной продукции, из них 526,4 тыс.шт. яйца куриного пищевого и 536,8 тонн пшеничных отрубей для экспорта в Монголию автомобильным транспортом.

Каждая партия экспортируемой продукции исследована в аккредитованных лабораториях на показатели качества и безопасности. При погрузке сотрудниками Управления проводится фотофиксация санитарного состояния транспортных средств и транспортной маркировки продукции, осуществляется контроль температурного режима, оформляются ветеринарные сертификаты установленного образца.

Нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.