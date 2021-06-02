Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Экспорт в Монголию из Кемеровской области-Кузбасса

С наступлением тепла из Кузбасса увеличился экспорт мороженого в Монголию. Так, в мае 2021 г. он составил 130,94 тонн, что почти на 50 тонн больше, чем в предыдущем месяце.

Кроме того, сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу досмотрено 10 партий поднадзорной продукции, из них 526,4 тыс.шт. яйца куриного пищевого и 536,8 тонн пшеничных отрубей для экспорта в Монголию автомобильным транспортом.

Каждая партия экспортируемой продукции исследована в аккредитованных лабораториях на показатели качества и безопасности. При погрузке сотрудниками Управления проводится фотофиксация санитарного состояния транспортных средств и транспортной маркировки продукции, осуществляется контроль температурного режима, оформляются ветеринарные сертификаты установленного образца.

Нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
02/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ледовом дворце «Кузбасс» заработал пункт вакцинации от COVID-19
Как рассказал директор регионального центра спортивных сооружений Владислав Нефедов, те, кто...
В Кемерове меняют работу светофора на перекрестке улиц Соборной и Красноармейской
Еще на прошлой неделе специалисты Центра организации дорожного движения скорректировали схему...
Около 4800 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей
В Барнауле от клещей пострадали 1426 человек, в том числе 304 ребенка. В ведомстве уточняют, что...
В Кемерове из-под земли бьет несанкционированный фонтан
В Кемерове на проспекте Комсомольском бьет несанкционированный фонтан. Жители областной столицы...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus