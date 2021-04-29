Новости Кузбасса

С начала 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведен фитосанитарный досмотр зерна и продуктов его переработки, предназначенной для отгрузки на экспорт из Кемеровской области - Кузбасса.

Всего досмотрено и сертифицировано 45570.519 тонн продовольственных и фуражных грузов (зерновая продукция, мука пшеничная, крупы.)

Основной объем поставок пришелся на рапс 45,5 % от общего объема экспорта зерна. В 2021 году Кемеровская область-Кузбасс экспортировала в 10 стран мира: Китай (овес-1263,7 тн, рапс-8346.25 тн, мука пшеничная 447.120 тн., лен-1181.05 тн), Монголия отруби 2359,100, пшеница-2300 тн), Латвия (горох-3223 тн, крупа гречневая – 1120 тн.), Беларусь (рапс- 1628,250 тн ), Чехия (рапс- 20 тн), Азербайджан (мука пшеничная- 1352 тн), Казахстан ( пшеница – 4066,8 тн, ячмень- 3743,5 тн, мука пшеничная- 8,365 тн, соя – 490 тн), Таджикистан (мука пшеничная- 5,025 тн), Калининград ( соя – 1361,050 тн).