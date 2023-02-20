Экспорт жмыха в Евросоюз

С начала года из Кузбасса на экспорт в Литву отправлено 172 тонны жмыха соевого кормового экструдированного, под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу.

Благодаря питательной ценности и содержанию протеина до 44%, соевый жмых широко применяется в качестве одного из компонентов комбикормовых смесей для кормления животных и птицы. В нём содержится небольшое количество клетчатки и большой набор микроэлементов, включая фосфор, марганец, калий, железо и других микро- и макроэлементов и биологически активных веществ. Например, содержание липидов в жмыхе достигает 9%, что также является одним из самых высоких показателей среди кормов растительного происхождения.

Экспортируемая продукция исследована в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» на показатели качества и безопасности кормов и кормовых добавок, в том числе на зараженность вредителями, общую токсичность, наличие пестицидов, микотоксинов, токсичных элементов, а также на содержание радионуклидов, нитратов и нитритов.

В Евросоюз жмых экспортируется в биг-бэгах массой по 1000-1100 кг железнодорожным транспортном в сопровождении ветеринарных сертификатов установленного образца (формы 5b).

Нарушений ветеринарного законодательства РФ при погрузке не выявлено.