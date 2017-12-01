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Экспозиция «Кузбассэнерго – РЭС» отмечена золотой медалью Кузбасского экологического форума

В Кемерове завершила трехдневную работу специализированная выставка-ярмарка «Кузбасский экологический форум», организованная выставочной компанией «ЭКСПО – Сибирь». Экспозиция кузбасского филиала «МРСК Сибири»  - «Кузбассэнерго – РЭС» отмечена дипломом и золотой медалью выставки. Награды участникам вручал начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей Высоцкий и депутат Государственной Думы РФ, председатель подкомитета по экологии Александр Фокин.

В выставке приняли участие более 40 предприятий и организаций Кемеровской области из 14 территорий. За три дня работы её посетили представители администрации области и города Кемерово, различных предприятий, студенты и преподаватели вузов. В рамках форума состоялось деловые мероприятия, посвященные применению экологичных технологий.

Оригинальность оформления и информативность стенда энергетиков вызвала неподдельный интерес многочисленных посетителей выставки. Ведущий инженер службы эксплуатации «Кузбассэнерго – РЭС» Сергей Захаренко рассказал гостям и участникам выставки о том, как компания реализует энергоэффективные и энергосберегающие технологии. По его словам, энергосбережение само по себе ориентировано на сохранение ресурсов. Важное направление реализации концепции бережливости – снижение потерь электроэнергии. Для этого компания внедряет автоматизированную систему учета и модернизирует оборудование. Еще один путь снижения потерь и повышение энергоффективности  - строительство сети напряжением 20 киловольт, пока еще не распространенной в Сибири. Сейчас энергетики оценивают перспективы перехода на такой класс напряжения в распределительной сети при реконструкции энергообъектов в районах с протяженными линиями 10 киловольт.

С помощью макета электрозарядной станции энергетики рассказали посетителям форума о преимуществах электротранспорта, в том числе для улучшения экологической ситуации в городе.

Экспозиция энергетиков также стала образовательной площадкой. Все посетители смогли получить консультации по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Общество
kuzbassnews.ru
01/12/2017
Общество
Новости Кузбасса

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