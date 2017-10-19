Отделение одного из банков в селе Евтино Беловского района Кемеровской области в течение месяца пользовалось электричеством незаконно, говоря на языке финансистов, - «в кредит».

Заключая сотни договоров с клиентами, сотрудники банка «позабыли» про элементарные договорные отношения с энергетиками. Теперь банкирам-должникам за свои незаконные действия придется заплатить рублем, а точнее выплатить внушительную сумму - 162 тысячи рублей. Как погасить такой «кредит», если долговую яму сотрудники финансового учреждения вырыли себе сами? Достаточно вовремя заключить договор технологического присоединения.

Если своевременно подать заявку в Центре обслуживания потребителей или на официальном сайте ПАО «МРСК Сибири» через личный кабинет, а потом заключить сам договор, можно сэкономить и время, и средства. Гораздо выгоднее оплатить услугу разового подключения к сетям, чем потом откладывать средства на штрафы по бездоговорному потреблению электроэнергии. Тем более, что специалисты кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири» проводят регулярные «энергодозоры». Незамеченным выйти из «сумрака незаконного энергопотребления» точно не получится.

По результатам таких рейдов недобросовестным потребителям выписываются акты, по которым они обязаны возместить причиненный энергетикам ущерб и устранить недостатки в схеме энергоснабжения. В случаях рецидива или неоплаты за использованную электроэнергию энерговоры должны быть готовы отвечать за свои действия в суде.

На «евтинских банкиров» энергетики уже подали заявление в полицию. Каждый потребитель должен осознать простую истину – электричество «в кредит» не выдают, а вот долг за незаконное потребление электроэнергии придется выплачивать «с процентами».