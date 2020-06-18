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«Электромонтер, он как моряк, идёт туда, куда подует ветер»

«Ветер, ветер, ты могуч, ты сгоняешь стаи туч…», - перед сном он читает любимую сказку дочке Алисе и уже через десять минут спешит на ликвидацию последствий урагана. Предстоит пройти больше двадцати километров ночью с фонарем в руке, высматривая сквозь пелену дождя нарушения на линии. Когда дочка подрастет, он расскажет, что работает электромонтером службы высоковольтных линий, а пока любимый папа для неё – «рыцарь света».

В Кузбасском филиале Россети Сибирь Никита Быков трудится уже семь лет, гордо продолжая любимое дело семьи – дарить людям свет. Мама работает здесь инженером, папа тоже близок к энергетике – возит электромонтеров на смену и знает все дороги, «ведущие к свету».  

«Когда речь зашла о выборе профессии, я долго не раздумывал, не выбирал, в приоритете всегда была энергетика, - рассказывает Никита. – В Кузбасском филиале Россети Сибирь нашел команду единомышленников. В своей бригаде я уверен на сто процентов. Мы друг за другом, как за каменной стеной. У своих старших коллег учусь мудрости и профессионализму и благодарен им за этот уникальный опыт. Он для меня бесценен».

Трудолюбия, ответственности и инициативы Никите Леонидовичу не занимать, хотя коллеги с уверенностью заявляют, что добросовестность у Быковых передается по наследству. Все-таки династия – это сила.

"Моя семья давно привыкла к ненормированному графику, - с гордой улыбкой говорит энергетик. -  Мама сразу предупредила сноху: такая профессия требует терпения. И она оказалась права. Сейчас жена исключительно ориентируется на прогноз погоды, а не на мой рабочий график. Электромонтёр, он как моряк, идёт туда, куда подует ветер. Недавний ураган, который прошелся по Кузбассу, мы еще долго не забудем. Ветер дул с такой силой, что швырял деревья, как щепки! Аварийно отключилась одна из питающих поселки Новокузнецкого района и шахту Юбилейную линия 110 киловольт. Повреждения на линии пришлось искать и ликвидировать ночью, прямо во время ливня. В таких условиях приходится ориентироваться на опыт, на внутреннее чувство, которое никогда не подводит. Мы были уверены, что все опоры целы. Так и оказалось. Через несколько пролетов увидели тополь. Даже не верилось, что ураган мог поднять такое могучее дерево, которое росло за охранной зоной, метрах в тридцати от линии. Мы только час этот тополь распиливали, чтобы не мешал восстановительным работам. Устранили все неисправности и к утру ввели линию в работу, но по домам не разъехались. Ветер в эту ночь много дел наворотил – работать мы закончили только поздним вечером».   

В зону обслуживания бригады, где работает Никита Быков, входят линии электропередачи напряжением 110 и 35 киловольт – а это больше сотни километров. Энергетики обходят их вдоль и поперек. В любую погоду, и в дождь, и в снег, любое время дня и ночи они готовы приступить к работе. Нести свет - это большая ответственность. 

Общество
kuzbassnews.ru
18/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

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