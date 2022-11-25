Электронная трудовая книжка всегда под рукой

С начала года более 80 тысяч жителей Кузбасса получили выписку из электронной трудовой книжки. Она формируется в pdf-формате и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью.

Возможность пользоваться документом дистанционно – одно из главных преимуществ электронной трудовой книжки. Документ можно сохранить на стационарном компьютере или мобильном устройстве, при необходимости распечатать или направить по электронной почте, например, работодателю при устройстве на новую работу.

Получить информацию из электронной трудовой книжки можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Напомним, что трудовая книжка – это основной документ, который подтверждает осуществление трудовой деятельности и стаж человека.

У тех, кто впервые устроился на работу, начиная с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде, без оформления бумажной версии. Остальным работникам можно перейти на электронный формат трудовой книжки без ограничений по времени, написав заявление у работодателя.

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