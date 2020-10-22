Электронную трудовую книжку выбрали более 37 тысяч жителей Кузбасса

По данным на 21 октября, 37109 владельцев трудовых книжек в Кемеровской области предпочли электронный вариант бумажному. Тем, кто еще не определился с выбором, до 31 декабря 2020 года необходимо подать письменное заявление работодателю о выборе ведения трудовой книжки в традиционном бумажном или электронном виде.

Напомним, право выбора способа ведения трудовой книжки сегодня сохраняется для работающих граждан. Для тех, кто впервые начнет трудовую деятельность после 01.01.2021 года, учет сведений о трудовой деятельности будет вестись исключительно в электронном виде.

Электронный формат ведения трудовой книжки удобен, так как предоставляет работнику возможность быстрого доступа к информации о своей трудовой деятельности. Ее в любой момент можно скачать, распечатать, отправить по электронной почте потенциальному работодателю из Личного кабинета на сайте государственных услуг или ПФР.

Для справки:

В Кузбассе 720 тысяч застрахованных лиц, по которым работодатели уже представили в ПФР с начала года сведения о трудовой деятельности. Из них 38% еще не определились со способом ведения трудовой книжки.