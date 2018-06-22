Электронные сервисы ПФР: перспективно, современно, удобно

С начала 2018 года более 20 тысяч жителей Кемеровской области подали электронное заявление о назначении пенсии через Личный кабинет на сайте ПФР, и более 21тысячи граждан подали электронное заявление о выборе способа ее доставки. В общей сложности это 81% от количества всех поданных по этим направлениям заявлений.

Пенсионный фонд продолжает активную работу по развитию своих электронных сервисов. С прошлого года функции Личного кабинета гражданина на сайте ПФР значительно расширились, в результате чего сегодня он охватывает практически все выплаты по линии ПФР: пенсии, ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и др., а также информирует об установленных социальных выплатах.

Например, очень удобен сервис для мам, родивших второго ребенка. Чтобы подать заявление на получение государственного сертификата на материнский капитал или о распоряжении его средствами, им не нужно отлучаться из дома: в Личном кабинете на сайте ПФР можно сделать это за считаные минуты. С начала этого года в Кемеровской области 8135 мамочек воспользовались этой возможностью.

Для большего удобства посетителей сайт ПФР структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты, материнский капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или без регистрации. Напоминаем, что для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным (обращение с заявлением любого вида), необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг. Без подтвержденной учетной записи возможно записаться на прием, заказать справки, выписки.

Электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов.

Важно подчеркнуть, что получение гражданами государственных услуг ПФР через интернет, без личного обращения в территориальные органы делает общение с ПФР удобным, комфортным и современным.