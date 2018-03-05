Электронные услуги ПФР: удобство, качество, информативность

В 2017 году 79,3% заявлений на назначение или смену доставки пенсии в Кемеровской области было подано в электронном виде. С начала 2018 г. эта доля составила 81,3%.

Легкость и простота использования электронных сервисов ПФР расширяет возможности взаимодействия Пенсионного фонда и граждан, сокращает время предоставления услуг и количество посещений учреждения.

Пенсионный фонд России, являясь одним из самых посещаемых федеральных ведомств, разработал электронные сервисы в отношении всех государственных услуг, связанных с установлением, выплатой, доставкой пенсий и социальных выплат, персонифицированным учетом, формированием и оценкой пенсионных прав граждан, материнским (семейным) капиталом, управлением средствами пенсионных накоплений и т. д.

Электронные сервисы, представленные на сайте ПФР, рассчитаны на разные категории граждан, в том числе пенсионеров. В настоящее время через «Личный кабинет гражданина» можно подать заявление о назначении и доставке пенсии, переводе с одного вида пенсии на другой, об изменении статуса занятости, о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также заказать справку о размере пенсии, получить информацию об установленных социальных выплатах и др.

Для получения указанных услуг необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги. Без регистрации можно записаться на прием к специалистам территориальных органов ПФР, найти клиентскую службу, направить обращение, заказать необходимые справки и документы. Количество доступных сервисов на сайте Пенсионного фонда постоянно растет.