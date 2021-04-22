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Электросетевые профсоюзы отметили роль компании «Россети» в развитии социального партнерства

Руководители «Всероссийского электропрофсоюза», Ассоциации «ЭРА России», ГК «Россети» и профсоюзные лидеры обсудили проблемные вопросы и лучшие региональные практики социального партнерства.

Главные темы обсуждения – развитие электросетевых компаний в среднесрочной перспективе в сфере социального партнерства, а также проблемы регулирования социально-трудовых отношений, преимущества и возможности Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике. Участники – генеральные директора и кадровые службы «Россети Сибирь», «Россети Тюмень», «Россети Томск», филиала ФСК ЕЭС – МЭС Сибири.

Масштабное совещание с участием лидеров сторон социального партнёрства в Сибири проходит впервые, а в России – во второй раз: первая подобная встреча около года назад состоялась на Северном Кавказе.

«На самом деле, такие встречи – это обычная история, поскольку взаимодействие в сфере социального партнерства является одним из условий в выполнении задачи любого работодателя. Мы хотим, чтобы сотрудники гордились тем, что работают в компании. Вопросов много, в том числе и тех, системных, которые накопились за несколько последних лет. Именно поэтому мы на базе «Россетей» проводим встречу на таком высоком уровне – с руководителями Ассоциации «ЭРА России» и Всероссийского электропрофсоюза. Мы ведем конструктивный диалог с руководителями региональных профсоюзов, которые «с полей» доводят до нас информацию о настроениях сотрудников, их чаяниях и предложениях. Мы открыто рассказываем о тарифном регулировании, которое также влияет на наши возможности поддерживать сотрудников. Для нас важно, чтобы профсоюзные лидеры понимали все эти процессы. Есть объективная реальность, от которой мы должны отталкиваться в решении наших задач. Этому и было посвящено наше больше совещание», – отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Председатель Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Юрий Офицеров подчеркнул значимость конструктивного диалога в период коронавирусной пандемии: «В этот период мы совместно решили ряд серьезных вопросов по дополнительным преференциям для работников. И мы достигли эффективных договоренностей с ПАО «Россети» для того, чтобы в этот сложный период поддержать персонал, сохранить коллектив, заработную плату, что в конечном итоге позволило в период карантинных мероприятий обеспечивать работу электросетевого комплекса страны».

 

Президент Ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный, отмечая важность системного и доверительного сотрудничества, назвал группу компаний «Россети» в целом, и в частности «Россети Сибирь», компаниями-флагманами в системе социального партнёрства: «Залогом стабильности для нас является эффективный диалог сторон. Мы ведем его на системной основе. Чтобы предупреждать возможные конфликты, чтобы заблаговременно выявлять и разрешать имеющиеся проблемы, чтобы открыто и прямо вести социальный диалог».

Экономика
kuzbassnews.ru
22/04/2021
Экономика

Новости Кузбасса

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