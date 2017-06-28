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Электроснабжение потребителей в Кемеровской области восстановлено

Сегодня, 27 июня, в 15-44 местного времени, в результате одновременного отключения линий электропередачи 500 кВ в зоне обслуживания МЭС Сибири, которые отключились действием противоаварийной автоматики, были зафиксированы нарушения электроснабжения в четырех регионах Сибири. Три линии включены в работу в первый час. Остальные линии включаются работу, ведется подключение потребителей. Точные причины инцидента устанавливаются. Предположительно, нарушение произошло вне сетей ФСК ЕЭС.

В 16-05 филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» был переведен в особый режим работы, в связи с нарушением электроснабжения потребителей в нескольких районах области. В 16-39 был возобновлен транзит со стороны Красноярской энергосистемы и большинство потребителей были подключены к электроснабжению. В 16-50 восстановлено электроснабжение всех потребителей «Кузбассэнерго – РЭС».

Был организован информационный обмен с администрацией Кемеровской области и тесное взаимодействие с коллегами МЭС Сибири, ОДУ Сибири и управлением МЧС по Кемеровской области. Специалисты филиала контролируют состояние энергооборудования на попадавших под отключение подстанциях.

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kuzbassnews.ru
28/06/2017
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