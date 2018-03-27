Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские энергетики провели противоаварийные учения

Энергетики кузбасского филиала «МРСК Сибири» провели совместные учения, в ходе которых восстановили электроснабжение условно обесточенной шахты «Первомайская». Все действия были реальными, а их ход контролировал региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области.

По легенде учений на подстанции «Первомайская» напряжением 35 киловольт произошел излом колонки опорного изолятора, при этом вторая, резервная, линия находилась в ремонте. В результате условного отключения оборудования были обесточены потребители 5 населенных пунктов  - это около 2295 человек, а также одна из главных «угольных артерий» города Березовского шахта «Первомайская», электроснабжение которой осуществляет смежная сетевая организация «СШЭМК».

 - Подобные мероприятия позволяют добиться высокого уровня взаимодействия с территориальными сетевыми компаниями. Их на территории нашего региона 26 и, к сожалению, не все имеют квалифицированный персонал, необходимую материально-техническую базу для ликвидации последствий нештатных ситуаций на своих объектах, - рассказывает и. о. заместителя директора – главного инженера филиала Андрей Костин. – Поэтому главная наша задача – выстроить четкую схему совместных действий с коллегами, в том числе с привлечением дополнительных сил и средств  «Кузбассэнерго – РЭС». В конечном итоге от этого зависит оперативность, а значит надежность электроснабжения всех кузбассовцев.

В тренировке было задействовано свыше 30 человек и 5 единиц техники кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири», а также 11 человек и 4 единицы техники территориальной сетевой организации АО «СШЭМК».

По мнению организаторов все цели учений были достигнуты. Участники отработали свои действия в условиях, приближенных к реальным. Это позволит, в случае возникновения таких ситуаций на социально значимых и потенциально опасных объектах, предотвратить их тяжелые последствия и минимизировать неудобства для потребителей. По результатам учений будет проведен анализ эффективности взаимодействия, достаточности средств и ресурсов для предотвращения и ликвидации нештатных ситуаций и организации информационного обмена со смежными сетевыми предприятиями.

Общество
kuzbassnews.ru
27/03/2018
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Семьям погибших в Кемерове государство окажет помощь
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился подготовить решения по оказанию помощи...
Улан-удэнцы зажгут свечи в память о погибших на пожаре в Кемерове
Всем неравнодушным предлагают присоединиться к акции. Улан-удэнцы зажгут свечи в память о погибших...
Медведев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев от имени правительства выразил соболезнования в связи с...
СК попросил детей рассказать о пожаре в Кемерово
Следователи попросили обратиться в кемеровское управление СК РФ детей и сопровождавших их взрослых...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus