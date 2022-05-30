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Электроснабжение жителей Промышленновского округа пришлось восстанавливать после «неудачных» сельхозработ

29 мая, во время обработки полей в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области трактор повредил опору линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 киловольт (кВ). От сильного удара произошел обрыв провода, опора упала. К счастью, обошлось без электротравм.

В результате нарушения правил вблизи охранной зоны ЛЭП около пятисот жителей четырех населенных пунктов (деревни Колычево, Сыромолотное, поселка Плотниково и деревни Новобарачаты) остались без электричества. На место незамедлительно прибыла оперативно-восстановительная бригада Панфиловского РЭС филиала «Россети Сибирь» – «Кубассэнерго – РЭС». Водитель трактора, зарегистрированного на индивидуального предпринимателя, занимающегося производством молока и разведением скота, в результате происшествия не пострадал.

«Ежегодно такое происходит: аграрии сеют, а энергетикам приходится собирать «урожай». Нарушены элементарные правила работы вблизи ЛЭП. Нашей бригаде пришлось заменить опору, изоляторы, перетянуть провод. А все это время жители близлежайших деревень были без света», – рассказывает начальник Панфиловского РЭС Андрей Дерягин.   

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Подано заявление в полицию.

Энергетики в очередной раз призывают муниципальные органы власти, а также руководителей организаций, сельскохозяйственных предприятий и собственников земельных участков, по чьей территории проходят ЛЭП, провести информационную разъяснительную работу о неукоснительном соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за  противопожарное состояние трассы ЛЭП. Вмешательство в работу энергообъектов представляет угрозу надежности электроснабжения потребителей, а также может быть смертельно опасным для нарушителей.

Общество
Происшествия
Промышленная
kuzbassnews.ru
30/05/2022
Общество
Происшествия
Промышленная

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